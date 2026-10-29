Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu, cadde sular altında kaldı

Yağışın devam etmesi beklenirken sürücülerin ve vatandaşların su birikintilerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu kentte hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Sağanağın cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Tekirdağ’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi’nde bulunan Çay Sokak ve Ataç Sokak’ta yağmur sularının birikmesiyle yollar adeta göle döndü. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, bölgedeki yağışın etkisini gözler önüne serdi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Değirmenaltı Mahallesi’ndeki Çay Sokak ve Ataç Sokak’ta yağışın ardından cadde ve yollar suyla kaplanırken, ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

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