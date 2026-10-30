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        TCG Işın'a 4 bin kişi akın etti

        Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı kapsamında ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi TCG Işın, 4 bin kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:06 Güncelleme:
        TCG Işın'a 4 bin kişi akın etti

        Tekirdağ’da Cumhuriyet Bayramı kapsamında ziyarete açılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi TCG Işın, 4 bin kişiyi ağırladı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ceyport Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açılan gemi, gün boyunca yoğun ilgi gördü. Limana gelen vatandaşlar, görevli personel eşliğinde gemiyi gezerek arama kurtarma çalışmalarında kullanılan donanımları yakından inceleme fırsatı buldu.

        Gemide yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi alan ziyaretçiler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma gemisini yakından tanıdı. Gün boyunca süren ziyaretler kapsamında toplam 4 bin kişi TCG Işın’ı gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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