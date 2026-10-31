Tekirdağ Valisi Soytürk, Malkara TSO yönetimini makamında kabul etti

Yamanoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı dileğinde bulunan Soytürk, Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Soytürk, heyetle bir süre görüşerek odanın faaliyetleri ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

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