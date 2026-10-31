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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Valisi Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala gazileri ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala gazileri ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Tekirdağ Valisi Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala gazileri ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

        Dernek Başkanı Gazi Ali Rıza Açıkgöz tarafından karşılanan Soytürk ve Ala, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.

        Soytürk ve Ala, gazilerin hatıralarını dinledi.

        Açıkgöz, ziyaretleri için Vali Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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