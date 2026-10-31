Tekirdağ Valisi Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala gazileri ziyaret etti
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.
Giriş: 31.10.2026 - 10:05 Güncelleme:
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.
Dernek Başkanı Gazi Ali Rıza Açıkgöz tarafından karşılanan Soytürk ve Ala, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.
Soytürk ve Ala, gazilerin hatıralarını dinledi.
Açıkgöz, ziyaretleri için Vali Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala'ya teşekkür etti.
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