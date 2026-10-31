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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürüyüş düzenlendi.

        Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Çorlu Belediyesi, Çorlu İş İnsanları Derneği, Meme Sağlığı Derneği, Çorlu Kent Konseyi ile sağlık kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda başladı.

        Çeşitli pankart ve döviz taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

        Yürüyüşün ardından vatandaşlara meme kanserine ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

        - Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, sporcuları tebrik etti

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışında birinci olan Çorlu Belediyesi Spor Kulübü sporcularını tebrik etti.

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        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlarda Çorlu Belediyesi Spor Kulübü sporcularının üstün bir performans gösterdiğini belirtti.

        Başarılı sporcuların Çorlu'ya büyük bir gurur yaşattığını aktaran Sarıkurt, sporculara ve antrenörlerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

        Sarıkurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Çorlu Belediyesi Spor Kulübü takımımızı yürekten kutluyorum. Ayrıca 50 metre serbest yarışlarında birincilik ve ikincilik elde eden down sendromlu özel sporcularımız Berkcan Çakıroğlu ve Kayra Burak Karabulut da bizlere ayrı bir gurur yaşattı. İyi ki varsınız çocuklar. Cumhuriyet Bayramı sevincimizi bu büyük başarılarla taçlandıran tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden kutluyor, her birine üstün başarılarının devamını diliyorum."

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        - Çorlu'da Hindistan Film Festivali yapıldı

        Çorlu Belediyesince Hindistan Film Festivali düzenlendi.

        Festivalde Hindistan'a özgü kültürel etkinlikler gerçekleştirilerek, film gösterimleri yapıldı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, festivalde, sinema ve sanatın evrensel bir dil olduğunu söyledi.

        Kültür ve sanat etkinliklerine çok önem verdiklerini ifade eden Sarıkurt, sinemanın birleştirici gücünü ve farklı kültürlerin zenginliğini festivalde buluşturduklarını belirtti.

        Kültür ve sanatı kent yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini aktaran Sarıkurt, "Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, konuştuğumuz dil, geleneklerimiz ve yaşam biçimlerimiz farklı olsa da sevinçlerimiz, üzüntülerimiz ve hayata verdiğimiz tepkiler birbirine çok benziyor. Sinema da bu ortak duyguları bizlere en güzel şekilde anlatan sanat dallarından biri. Festival kapsamında gösterilen filmler aracılığıyla Hindistan'ın köklü kültürünü ve zengin sinema dünyasını daha yakından tanıyoruz."

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        Festival, çeşitli gösterilerin ardından kapanış seremonisiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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