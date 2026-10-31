Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Bir yerde kış bir yerde yaz Çorlu'da bahardan kalma gün: Parklar doldu taştı

        Bir yerde kış bir yerde yaz Çorlu'da bahardan kalma gün: Parklar doldu taştı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sonbaharın son günlerinde termometreler 16 dereceyi gösterirken, güneşli ve ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti. Aileler çocuklarıyla vakit geçirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Bir yerde kış bir yerde yaz Çorlu'da bahardan kalma gün: Parklar doldu taştı

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sonbaharın son günlerinde termometreler 16 dereceyi gösterirken, güneşli ve ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti. Aileler çocuklarıyla vakit geçirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

        Türkiye’nin doğu ve güneydoğu kesimlerinde kar ve sağanak yağışlar etkili olurken, Çorlu’da adeta bahardan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte parklara gitti. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirirken, kimileri de kuşlara yem serperek onların karınlarını doyurdu.

        REKLAM

        "Doğuda kar var, Çorlu’da yaz gibi bir hava var"

        Bitlis’ten Çorlu’ya gelen Veysi Kaya, memleketindeki hava şartları ile Çorlu’yu kıyaslayarak, "Bugün hava çok güzel, maşallah yaz gibi bir hava var. Biz de şu an öğle namazı kılmak için bekliyoruz. Doğu illerinde şu an yağmur ve kar yağışları var. Ben her zaman memleketimi arayıp soruyorum; şu an orada yağmur var, yüksek kesimlerine ise kar yağışı düşmüş" dedi.

        Esnaftan ve vatandaşlardan "bahar" vurgusu

        Heykel Meydanı’nda tezgah açarak satış yapan esnaf İlknur Çolak ise güneşli havanın kendileri için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bugün Çorlu’da hava çok güzel, çıktık standımızı açtık. Havanın sıcak olması bizim için büyük bir fırsat" diye konuştu.

        REKLAM

        Cebinden telefonunu çıkararak ekranındaki termometre uygulamasına bakan Abdullah İnanç isimli vatandaş da Çorlu’daki sıcaklığa dikkat çekerek, "Çorlu’da bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Fakat doğuda ise şu an kar ve yağmur var" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Meme kanseriyle mücadelesinde umudunu hiç yitirmedi
        Meme kanseriyle mücadelesinde umudunu hiç yitirmedi
        Tekirdağ Valisi Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala gazileri ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk ve 5. Kolordu Komutanı Ala gazileri ziyaret etti
        Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı düzenlendi
        Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışı düzenlendi
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Malkara TSO yönetimini makamında kabul etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Malkara TSO yönetimini makamında kabul etti
        NKÜ'de Erasmus ve öğrenci değişim programları tanıtıldı
        NKÜ'de Erasmus ve öğrenci değişim programları tanıtıldı