Bir yerde kış bir yerde yaz Çorlu'da bahardan kalma gün: Parklar doldu taştı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sonbaharın son günlerinde termometreler 16 dereceyi gösterirken, güneşli ve ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti. Aileler çocuklarıyla vakit geçirirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu kesimlerinde kar ve sağanak yağışlar etkili olurken, Çorlu’da adeta bahardan kalma bir gün yaşandı. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte parklara gitti. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirirken, kimileri de kuşlara yem serperek onların karınlarını doyurdu.

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"Doğuda kar var, Çorlu’da yaz gibi bir hava var"

Bitlis’ten Çorlu’ya gelen Veysi Kaya, memleketindeki hava şartları ile Çorlu’yu kıyaslayarak, "Bugün hava çok güzel, maşallah yaz gibi bir hava var. Biz de şu an öğle namazı kılmak için bekliyoruz. Doğu illerinde şu an yağmur ve kar yağışları var. Ben her zaman memleketimi arayıp soruyorum; şu an orada yağmur var, yüksek kesimlerine ise kar yağışı düşmüş" dedi.

Esnaftan ve vatandaşlardan "bahar" vurgusu

Heykel Meydanı’nda tezgah açarak satış yapan esnaf İlknur Çolak ise güneşli havanın kendileri için bir fırsat olduğunu belirterek, "Bugün Çorlu’da hava çok güzel, çıktık standımızı açtık. Havanın sıcak olması bizim için büyük bir fırsat" diye konuştu.

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Cebinden telefonunu çıkararak ekranındaki termometre uygulamasına bakan Abdullah İnanç isimli vatandaş da Çorlu’daki sıcaklığa dikkat çekerek, "Çorlu’da bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Fakat doğuda ise şu an kar ve yağmur var" ifadelerini kullandı.