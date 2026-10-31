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        Kaldırımda yürürken motosiktetten açılan ateşle yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen S.T.(38), motosikletli 2 kişinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralandı. S.T. hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:10 Güncelleme:
        Kaldırımda yürürken motosiktetten açılan ateşle yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen S.T.(38), motosikletli 2 kişinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralandı. S.T. hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. S,T., kaldırımda yürürken, motosikletle gelen 2 kişi, yanına yaklaşıp tabanca ile ateş açtı. S.T. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar motosikletle kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.T., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemede bulundu.

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        Kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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