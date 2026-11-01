Tekirdağ'dan kısa kısa

Çerkezköy Hürriyet Meydanı'nda düzenleme çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Çerkezköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meydandaki yürüyüş alanları, aydınlatma ve kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Meydanda çocuk oyun alanlarının hazırlanması, ağaç dikimi ve peyzaj düzenlemelerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Meydan, oyun gruplarının montajının ardından vatandaşların kullanımına açılacak.

- Sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyon çalışmaları sürüyor

Kapaklı Belediyesi, Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sürdürüyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla hizmet veriliyor.

Vatandaşlar, sahipsiz hayvanları sahiplenerek, onlara yuva olabiliyor.

- Şarköy'de su deposunun boru ve vana sistemleri yenilendi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ), Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy Mahallesi'ndeki su deposunun manevra odasında yenileme çalışması yaptı.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında zamanla yıpranan borular, su giriş ve çıkış hatları ile tahliye vanaları değiştirildi.

Yenilemeyle su deposunun teknik altyapısı güçlendirilirken, sistemin daha güvenli ve verimli çalışması amaçlandı.

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Çalışmalar sayesinde olası arızalardan kaynaklanabilecek su kesintilerinin önüne geçilmesi ve mahalle sakinlerinin içme suyuna erişiminin sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.