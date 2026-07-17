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        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, Başkan Bozkurter'i ziyaret etti

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, Başkan Bozkurter'i ziyaret etti

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter'i ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy ve beraberindeki teknik heyet, Bozkurter' ile makamda bir süre sohbet etti.

        Ziyarette, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım arazilerinde izinsiz ve kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Görüşmede ayrıca, tarım arazilerinin korunmasına yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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