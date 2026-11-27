Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eğitim programının hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sertifika almaya hak kazanan hemşireleri tebrik etti.

Programla hemşirelerin acil bakım alanındaki mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, güncel yaklaşımlar doğrultusunda yetkinliklerinin artırılması ve hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi amaçlandı.

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