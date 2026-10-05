Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da Amatör Spor Haftası'nda farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Tekirdağ'da Amatör Spor Haftası'nda farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Tekirdağ'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri yürüyüş ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 22:53 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Amatör Spor Haftası'nda farkındalık yürüyüşü düzenlendi

        Tekirdağ'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri yürüyüş ile başladı.

        Ekinlik kapsamında çok sayıda sporcu, Tekirdağ Yelken Kulübü önünde buluştu.

        Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve sportif faaliyetlere yönelik farkındalığın artırılmasını istediklerini söyledi.

        Yürüyüş, Merkez Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konser ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Şanlıurfa uçağında bomba ihbarı
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Mekke İttifakı'nın genel sekreteri belli oldu
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Hakem Yasin Kol tutuklandı!
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        Fon soruşturmasında hisse incelemesi
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        "Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik"
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        17 il için kuvvetli sağanak uyarısı
        Neye niyet neye kısmet
        Neye niyet neye kısmet
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        Uzaydan Adana’ya el sallayacak
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        "Bir şans vermiştim, eline yüzüne bulaştırdı"
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        İngilizlerden Beşiktaş'a Willock müjdesi!
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ekim 2026 haberleri
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Mütevazı ve tehlikeli yolculuk
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Göksel Arsoy hayatını kaybetti
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        Uzmanlar kulak çınlaması ve stres bağlantısını anlattı
        "Allah'a havale ediyorum"
        "Allah'a havale ediyorum"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da 2. Geleneksel Kitap Fuarı başladı
        Tekirdağ'da 2. Geleneksel Kitap Fuarı başladı
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu başladı
        Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu başladı
        Tekirdağ'da şeker pancarı hasadı yapıldı
        Tekirdağ'da şeker pancarı hasadı yapıldı
        Baba-kız, kadın futbolunda aynı takımın başarısı için ter döküyor
        Baba-kız, kadın futbolunda aynı takımın başarısı için ter döküyor