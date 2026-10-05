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        Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu başladı

        Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu başladı

        Tekirdağ'da 11. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu başladı.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentin tarımsal üretim açısından geniş ürün yelpazesine sahip olduğunu söyledi.

        Ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere birçok üründe yüksek rekolte elde edildiğini belirten Soytürk, tarımın kent ekonomisindeki önemine dikkati çekti.

        Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Çakal da bağcılık sektörünün ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

        Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çakal, iklim değişikliğinin tarımsal üretimde geleceğe yönelik planlamaların temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

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        - "İklim değişikliği, ihmal edilebilecek bir konu değildir"

        İklim değişikliğinin tüm sektörleri etkilediğini vurgulayan Çakal, "İklim değişikliği, hangi sektörde olursa olsun, ileriye dönük yapılacak stratejilerde ihmal edilebilecek bir konu değildir." dedi.

        Çakal, Sanayi Devrimi'yle birlikte insanın doğa üzerindeki baskısının arttığını dile getirerek, tarımda pestisit, herbisit ve fosil yakıtların yoğun kullanımının da sürdürülebilir olmadığının görüldüğünü ifade etti.

        Doğaya aşırı yüklenmenin iklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli sonuçlar doğurduğuna işaret eden Çakal, "Geldiğimiz noktada artık akıllı tarım dönemine geçiyoruz." diye konuştu.

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        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Proje Sorumlusu Belde Karaca da konuşma yaptı.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan ve İngiltere'den bilim insanları katılıyor.

        Konuşmaların ardından Soytürk, sempozyuma katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine plaket verdi, ardından oturumlara geçildi.

        Sempozyum, 9 Ekim'e kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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