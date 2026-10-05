Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu getirileceği belirlenen 2 otomobili Yeniçiftlik Mahallesi'nde durdurdu.
Araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 80 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. E.K. ve H.D, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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