Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Türk-Macar Dostluk Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte hayvanlarla birlikte çeşitli oyun ve etkinlikler gerçekleştirildi.

TEKPATİ kapsamında düzenlenen programda eğlenceli parkur, boyama atölyeleri ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de etkinliğe katılarak vatandaşlarla ve hayvanseverlerle bir araya geldi.

Programda, hayvanların korunması ve hayvan sevgisine ilişkin farkındalık oluşturulması amaçlandı.

- Çerkezköy'de yol bakım e onarım çalışması yapıldı

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Çerkezköy Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çağlayan Sokak'ta yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında, deforme olan yol bölümlerinde asfalt onarımı yapıldı.

Ekiplerin, ihtiyaç duyulan noktalarda yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

- Kent Ormanı 2. Etap Projesi alanında inceleme yapıldı

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, belediye ekipleriyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı planlanan Kent Ormanı 2. Etap Projesi alanını inceledi.

Akay, ekiplerle birlikte proje kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

İncelemelerde, proje alanındaki mevcut durum ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.