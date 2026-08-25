Tekirdağ'da anne ve bebek ölümleri ortak toplantıda değerlendirildi

Tekirdağ'da anne ve bebek sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında Anne Ölümleri İl İnceleme Komisyonu ile Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu ortak toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin ile uzman hekimler katıldı.

Toplantıda, anne ve bebek sağlığını etkileyen risk faktörleri ile anne ve bebek ölümlerine ilişkin inceleme süreçlerinde elde edilen bulgular değerlendirildi.

Değerlendirmede, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, sevk zincirinin işleyişi, riskli gebeliklerin takibi, doğum hizmetleri ve yenidoğan bakım süreçleri ele alındı.

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Ayrıca ortak risk alanlarının belirlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ile sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda ele alınan konuların ilgili birimler tarafından takip edilerek il düzeyindeki sağlık hizmeti planlamalarına yansıtılması amaçlanıyor.