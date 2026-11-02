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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde O.K'nin evinde arama yaptı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        ​​​​​​​Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine K.Ç'yi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili otomobilin sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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