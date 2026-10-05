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        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        ​​​​​​​Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Şarköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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