Tekirdağ'da bağlarda teknik inceleme yapıldı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personelince kentteki bağlarda teknik inceleme gerçekleştirildi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Çengelli, Yörgüç, Yayaköy, Çınarlı ve Mursallı mahallelerindeki bağlarda gerçekleştirilen saha çalışmalarında asmaların genel gelişim durumu, üzüm çeşitleri, terbiye sistemleri, bakım uygulamaları, sulama ve kuraklık durumu ile hastalık ve zararlılar değerlendirildi.

İncelemelerde üzümlerin genel olarak ben düşme döneminde olduğu, bölge genelinde rekolteyi ciddi ölçüde tehdit eden yaygın bir sorun bulunmadığı belirlendi.

Bazı bağlarda kav, külleme, mildiyö, bağ yaprak uyuzu ve bakım eksiklikleri tespit edildi.

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Üreticilere hastalık takibi, yeşil budama, taç yönetimi, su stresinin izlenmesi ve bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı konusunda teknik önerilerde bulunuldu.

Çalışma sonucunda, uygun teknik uygulamalarla bölgedeki bağların mevcut üretim potansiyelinin korunabileceği değerlendirildi.