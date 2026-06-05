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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu

        Tekirdağ'da deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu

        Tekirdağ'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu

        Tekirdağ'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.


        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Bugün temizlediğimiz kıyılar yarın çocuklarımıza miras kalacak" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizliği yaptı.

        Çalışmada, denizden otomobil lastikleri, ağlar, demir borular, sandalyeler, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıkarıldı.

        Toplanan atıklar, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla balıkçı barınağının girişinde sergilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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