Tekirdağ'da deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu

Tekirdağ'da "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Bugün temizlediğimiz kıyılar yarın çocuklarımıza miras kalacak" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıçlar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Çalışmada, denizden otomobil lastikleri, ağlar, demir borular, sandalyeler, tekne parçaları, cam ve plastik şişeler ile çeşitli evsel atıklar çıkarıldı. Toplanan atıklar, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla balıkçı barınağının girişinde sergilendi.

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