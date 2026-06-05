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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 bin 289 uyuşturucu hap, 20 bin 212 kullanımlık emdirilmiş peçete ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 950 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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