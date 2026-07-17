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        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Volkan Baykal idaresindeki WL 5495 G Almanya plakalı tır, TEM Otoyolu Çorlu gişeleri mevkisinde yol kenarına devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Baykal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Baykal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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