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        Tekirdağ'da hayvancılık destekleriyle üretim kapasitesi artırılacak

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu hayvancılık sektörü, devlet destekleri ve modern işletmelerin katkısıyla gelişimini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Tekirdağ'da hayvancılık destekleriyle üretim kapasitesi artırılacak

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu hayvancılık sektörü, devlet destekleri ve modern işletmelerin katkısıyla gelişimini sürdürüyor.

        Kentte hayvan varlığının artırılması, yeni hayvancılık işletmelerinin kurulması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kırsal kalkınma destekleri sürdürülüyor.

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, kentteki hayvan varlığını artırmak için devletin hibe desteklerinden yararlanarak yeni işletmelerin kurulmasını teşvik ettiklerini söyledi.

        Kadın üreticilerin yüzde 70'e, erkek üreticilerin ise yüzde 50'ye varan hibe desteğinden yararlanabildiğini belirten Aksoy, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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        Tekirdağ’da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

        "Hayvan varlığımızı sürekli artırmak için gayret içerisindeyiz. Özellikle devletimizin son kırsal kalkınma destekleriyle ilimize kazandırdığımız veya kazandıracağımız işletmelerle hem hayvan sayımızı hem de işletme sayımızı artırarak yolumuza devam etmeye çalışacağız."

        Aksoy, kentte hastalıktan ari statüsüne sahip 14 işletmede yaklaşık 12 bin büyükbaş hayvan yetiştirildiğini bildirdi.

        Trakya'nın hastalıklardan ari bölge statüsünün hayvancılık ve süt ürünleri ihracatı açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Aksoy, bölgedeki süt işleme tesislerinden Avrupa Birliği ülkelerine peynir ve peynir ürünleri ihraç edildiğini dile getirdi.

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        İnanlı Tarım İşletmesi Müdürü Orhan Yelken ise 15 bin baş hayvan kapasitesine sahip olan iş yerlerinde süt ve besi hayvancılığının yanı sıra bitkisel üretim faaliyetlerinin de yürütüldüğünü anlattı.

        İşletmede tahıl, mısır silajı, ot silajı, ayçiçeği, çeltik ve meyve üretimi yapıldığını aktaran Yelken, hayvancılıkta verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        İşletmenin "Hastalıktan Ari İşletme" ve "AB Onaylı Süt Çiftliği" belgelerini koruduğunu belirten Yelken, yüksek genetik özelliklere sahip gebe düvelerin Türkiye’nin farklı bölgelerine satıldığını kaydetti.

        - ⁠Süt verimi 38 litre seviyesinde

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        İşletmelerinde süt verimliliğini artırmaya ve damızlık üretimini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yelken, şunları söyledi:

        "Türkiye'nin farklı bölgelerine gebe düve satışları yapmaktayız. Yüksek genetiğe sahip, ana baba kayıtları düzgün, gebe düvelerimiz Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine satılmaktadır. Ayrıca süt verimliliği açısından işletmemiz yıllık ortalama 38 litre bandında bir süt ortalamasına sahiptir. Ayrıca işletmemizde sadece dişi sperma kullanılmakta olup, dişi doğum oranı yüzde 85'lerin üzerine çıkmaktadır."

        Yelken, yüksek genetik özellikler ve kaliteli sperma kullanımıyla hayvanlarda verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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