Sağlık-Sen'den Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Solakoğlu'na ziyaret

Görüşmede, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ve Başkan Yardımcısı Barış Zeytin, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neval Solakoğlu'nu ziyaret etti.

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