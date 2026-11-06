Tekirdağ'da yurt dışından GDO'lu mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sanıklar hakkında "resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet", "ithali yasak eşyayı ülkeye sokmak" ve "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının bulunduğu tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları katıldı.

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