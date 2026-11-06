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        Tekirdağ'da yurt dışından GDO'lu mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporlarıyla genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) bulunan mısır ithal ettikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yurt dışından GDO'lu mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan sahte analiz raporlarıyla genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) bulunan mısır ithal ettikleri iddiasıyla 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının bulunduğu tutuksuz 2 sanık ile taraf avukatları katıldı.

        Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar etti.

        Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2027'ye erteledi.

        Sanıklar hakkında "resmi belgede sahtecilik", "Biyogüvenlik Kanunu'na muhalefet", "ithali yasak eşyayı ülkeye sokmak" ve "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek" suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs 2024'te başlatılan soruşturma kapsamında, sahte evrakla Rusya ve Ukrayna'dan GDO'lu ürün getirildiği iddiasıyla 17 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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