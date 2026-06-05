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        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:01 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu.

        İstiklal Mahallesi'nde bir kişinin denizde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırma sonucu cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan B.D'ye ait olduğu tespit edildi.

        B.D'nin cesedi, otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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