Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Çebi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

        AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Çebi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

        AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Çetin Hakan Çebi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Çebi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

        AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Çetin Hakan Çebi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

        Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çebi, çevrenin korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiğini aktaran Çebi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemine dikkat çekti.

        Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları kapsamında önemli adımlar attığını ifade eden Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'nin bu alandaki kararlılığın göstergesi olduğunu kaydetti.

        Çebi, Sıfır Atık Hareketi'nin çevre bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

        Tüm vatandaşların 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Çebi, çevrenin korunmasına yönelik duyarlılığın artırılması çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu
        Tekirdağ'da deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Şarköy'deki sahipsiz hayvan doğal yaşam alanını in...
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Şarköy'deki sahipsiz hayvan doğal yaşam alanını in...
        Kayıp olarak aranıyordu, denizde cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, denizde cansız bedeni bulundu
        Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
        Tekirdağ'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi