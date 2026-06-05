AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Çebi, Dünya Çevre Günü'nü kutladı

AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Çetin Hakan Çebi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.



Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çebi, çevrenin korunmasının gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.



Doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiğini aktaran Çebi, çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemine dikkat çekti.



Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları kapsamında önemli adımlar attığını ifade eden Çebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'nin bu alandaki kararlılığın göstergesi olduğunu kaydetti.



Çebi, Sıfır Atık Hareketi'nin çevre bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.



Tüm vatandaşların 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlayan Çebi, çevrenin korunmasına yönelik duyarlılığın artırılması çağrısında bulundu.



