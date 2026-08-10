Tekirdağ'da KUMFEST kortej yürüyüşüyle başladı

Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenen KUMFEST Uluslararası Spor ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.



Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamında, 12 ülkeden gelen sporcular ile vatandaşlar Kumbağ Limanı’nda bir araya geldi.



Müzik grubu eşliğinde Trakya yöresine ait oyun havalarıyla sahil boyunca yürüyen sporcular ve vatandaşlar, Atatürk Anıtı’na ulaştı.



Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Volkan Nallar ve sporcular tarafından anıta çelenk sunuldu.



Nallar, burada yaptığı konuşmada, KUMFEST ile Tekirdağ’ın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Gündal Halk Plajı’nı dünya standartlarında bir görünüme kavuşturduklarını belirten Nallar, "Bugün 12 ülkeden 200’ü aşkın sporcuyu ağırlıyoruz." dedi.



Sporun birleştirici gücüyle dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuları Tekirdağ’da buluşturduklarını ifade eden Nallar, spor ve müziğin evrensel birleştirici gücüne dikkati çekti.



Nallar, "Renklerimiz, dillerimiz ve ülkelerimiz farklı olabilir. Sporun, müziğin ve eğlencenin ortak dili hepimizi bir araya getiriyor. Bu güzel atmosferin dünyaya dostluk mesajı vermesini diliyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından sporcular ve vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.



Festival, 11-12 Ağustos’ta Kumbağ Gündal Halk Plajı'nda düzenlenecek plaj voleybolu ve plaj hentbolu müsabakaları, DJ performansları ve konserlerle devam edecek.

