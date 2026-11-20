Tekirdağ'da 3 gündür etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara ve günlük yaşamda olumsuzluklara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren lodos nedeniyle zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi, balıkçılar da denize açılamadı.

Rüzgarın etkisiyle Ertuğrul Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı kaldırarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kentte hava sıcaklığı 22 derece ölçülürken, lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.