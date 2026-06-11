Tekirdağ'da Maarif Halk Dansları Topluluğu sahne aldı

Tekirdağ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan Tekirdağ Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından halk dansları gösterisi düzenlendi.



Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, il genelinde görev yapan öğretmen ve öğrencilerden oluşan topluluk, Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunlarını sahneledi.



Gösterinin ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Maarif Halk Dansları Topluluğu Tekirdağ İl Koordinatörü Celaleddin Batur'a çiçek takdim etti.



Soytürk, gösterinin başarılı bir şekilde hazırlandığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.



Programa, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

