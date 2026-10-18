Tekirdağ'da manda yetiştiriciliği yapan kadınlar üretimle katkı sağlıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde Nigar Turan ve Emine Gümüş, manda yetiştiriciliği ve ürettikleri süt ürünleriyle aile ekonomisine destek veriyor.

Turan ve Gümüş'ün birkaç mandayla başladığı yetiştiricilik, 5 yıldır süt, yoğurt, ekşimik, peynir ve sucuk üretimiyle sürüyor.

Manda sütünü işleyerek çeşitli ürünler elde eden kadınlar, üretim faaliyetleriyle ekonomiye katkı sunuyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, manda yetiştiriciliği ve süt ürünleri üretimi yapan Turan ve Gümüş'ün işletmesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nigar Turan, birkaç mandayla başladıkları yetiştiriciliği, sütün kalitesini ve bu sütten elde edilen ürünleri beğenmeleri üzerine büyütmeye karar verdiklerini bildirdi.

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Yaklaşık 5 yıldır üretim yaptıklarını belirten Turan, manda sütünün kalitesinin ve ekonomik getirisinin kendilerini bu işe yönlendirdiğini kaydetti.

İşini severek yaptığını anlatan Turan, "Bütün gün uğraşıyoruz. Yorucu biraz ama severek yapıyoruz. Her gün besmelemizi çekip başlıyoruz, bin kere şükredip bitiriyoruz. Çok şükür, sağlığımız ve sıhhatimiz el verdiği sürece biz bu işi devam ettirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Manda yetiştiriciliğinin emek istediğini ve güne sabahın erken saatlerinde başladıklarını dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Sabah 5 gibi kalkıp hayvanlara bakıyoruz. Ondan sonra sağım yapılıyor. Sütler geldikten sonra bir kısmını kaynatıp yoğurt yapıyoruz, bir kısmından da yayık yapıyoruz. Peynir yapacağımız zaman sütümüzü peynirciye götürüyoruz. Bütün günümüz neredeyse bunlarla geçiyor. Sütü değerlendirmek için gün boyunca uğraşmak zorundayız. Manda sütü neden farklı? Daha yağlı, kıvamı daha koyu. Az olduğu için de çok değerli bir süt. Ekşimiğimizi de satıyoruz, peynirlerimizi de satıyoruz. Hayvanların etinden sucuk yapıyoruz, sucuğumuzu da satıyoruz."