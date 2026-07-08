Tekirdağ'da marketten bebek maması çalan 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 ayrı zincir marketten yaklaşık 20 bin lira değerinde bebek maması çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren 4 ayrı zincir markette meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.



Ekipler, güvenlik kamerası görüntüleri ile saha çalışmalarını inceleyerek, 2 kadın şüphelinin müşteri gibi girdikleri marketlerde raflarda bulunan bebek mamalarını çantalarına koyduktan sonra kasaya uğramadan ayrıldıklarını tespit etti.



Yapılan incelemelerde, şüphelilerin farklı tarihlerde gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda toplam yaklaşık 20 bin lira değerinde bebek maması çaldıkları, olayların ardından ise marketlerin yakınında bekleyen bir araca binerek bölgeden uzaklaştıkları belirlendi.



Kimlikleri belirlenen G.G, Y.G. ve D.K'nın İstanbul'da bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Çerkezköy'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay anı ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

