Tekirdağ'da motokuryeler arasında çıkan kavga kamerada
TEKİRDAĞ-Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motokuryeler arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde gece saatlerinde motokurye olarak çalışan 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.
Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, motokuryeler arasında çıkan kavga çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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