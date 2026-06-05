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        Tekirdağ'da motokuryeler arasında çıkan kavga kamerada

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da motokuryeler arasında çıkan kavga kamerada


        TEKİRDAĞ-Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motokuryeler arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

        Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde gece saatlerinde motokurye olarak çalışan 3 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.


        Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

        Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, motokuryeler arasında çıkan kavga çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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