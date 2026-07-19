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        Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

        Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

        Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Karaevli Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, su yüzeyinde hareket eden bir canlı fark etti. Bölgede balık avladığı gözlenen su samurunu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Bir süre suyun yüzeyinde kalarak balıkla beslenen su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer alan su samurları, Türkiye'de de koruma altındaki yaban hayvanları statüsünde bulunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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