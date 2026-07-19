Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Tekirdağ'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.B'nin Akçahalil Mahallesi'ndeki bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, adreste yapılan aramada 109 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        İngiltere Dünya üçüncüsü oldu!
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Kuzeyde sıcak, batıda sağanak... MGM'den bölge bölge tahminler!
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da yangında 80 dekar orman zarar gördü
        Tekirdağ'da yangında 80 dekar orman zarar gördü
        Kedi ile yılanın kavgası kamerada
        Kedi ile yılanın kavgası kamerada
        Tekirdağ'da freni boşalan kamyon eve çarptı
        Tekirdağ'da freni boşalan kamyon eve çarptı