Tekirdağ'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, 8. Cadde ile 24. Sokak'ın kesişimindeki kavşakta M.H.K. idaresindeki 34 MMC 762 plakalı otomobil ile İ.G. (30) yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan İ.G. başını zemine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personeli, İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İ.G'nin cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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