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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Tekirdağ'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, 8. Cadde ile 24. Sokak'ın kesişimindeki kavşakta M.H.K. idaresindeki 34 MMC 762 plakalı otomobil ile İ.G. (30) yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan İ.G. başını zemine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İ.G'nin cesedi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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