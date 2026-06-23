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        Tekirdağ'da özel öğrenciler hem üretiyor hem de para kazanıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, mobilya atölyesinde üretime katılarak hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de döner sermaye kapsamında gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Tekirdağ'da özel öğrenciler hem üretiyor hem de para kazanıyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel öğrenciler, mobilya atölyesinde üretime katılarak hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de döner sermaye kapsamında gelir elde ediyor.

        Okuldaki özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde mobilya üretim süreçlerinde görev alıyor.

        Atölyede dolap ve çeşitli mobilyaların montaj çalışmalarına katılan öğrenciler, bir yandan üretim deneyimi kazanırken diğer yandan iş hayatına hazırlanıyor.

        Emeklerinin karşılığında gelir elde eden öğrenciler, üretime katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - Üretim sürecine aktif katılıyorlar

        Okul Müdürü Ümit Bilir, AA muhabirine, özel eğitim öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Öğrencilerin mobilya alanında eğitim aldığını belirten Bilir, "Döner sermaye işletmemizde İl Sağlık Müdürlüğümüzün okulumuza tahsis ettiği bütçe kapsamında gerçekleştirilen mobilya donatım çalışmalarına özel eğitim öğrencilerimizi de dahil ediyoruz. Böylece çocuklarımız hem üretim sürecini öğreniyor hem de mesleki eğitim becerilerini geliştirme imkanı buluyor." diye konuştu.

        Projeye verdikleri desteklerden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür eden Bilir, öğrencilerin üretime katılmasının öz güvenlerini artırdığını ifade etti.

        - "Öğrencilerimizin önemli gelişim gösterdiğini gördük"

        Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Yusuf Çamur da özel eğitim öğrencileriyle haftada 15 saat ders yaptıklarını anlattı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve özel sektörün destekleriyle öğrencileri üretim sürecine dahil ettiklerini aktaran Çamur, "Çocuklarımız hem para kazanıyor hem de üretimin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğreniyor. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin önemli gelişim gösterdiğini gördük. Hatta bazı öğrencilerimiz mezun olduktan sonra mobilya atölyelerinde çalışmak istediklerini dile getirdi." dedi.

        - "Üretmenin ve emeğinin karşılığını alıyorlar"

        Özel eğitim öğretmeni Leyla Rahşan Karavelioğlu ise özel bireylerin uygun fırsatlar sunulduğunda üretim hayatında aktif rol alabileceklerini belirtti.

        Öğrencilerin atölyede matkap kullanmayı, menteşe takmayı ve montaj yapmayı öğrendiğini ifade eden Karavelioğlu, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız emeklerinin karşılığında para kazandıklarında büyük mutluluk yaşadı. Kazandıkları parayla neler yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Kimi gezi için para biriktirmek istediğini, kimi de kendisine kıyafet alacağını söyledi.

        Üretmenin ve emeğinin karşılığını almanın değerini yaşayarak öğrendiler. Çocuklarımıza fırsat verildiğinde çok güzel başarılara imza atabiliyorlar."

        -"Bu işi seviyorum"

        Öğrencilerden Arda Tunç, atölyede dolap ve montaj işleri yaptıklarını belirterek, "Bu süreçten para kazanıyoruz. Eğlenceli geçiyor. Bu işi seviyorum ve ileride böyle bir işte çalışmak isterim." dedi.

        Elanur Elfani de atölyede zamanını verimli geçirdiğini ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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