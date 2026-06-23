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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Şarköy Kaymakamlığı görevinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Şarköy Kaymakamlığı görevinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

        Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bozüyük Kaymakamlığına atanan Helvacı, Valilik makamında Soytürk ile bir araya geldi.

        Vali Soytürk, Şarköy'de yürüttüğü hizmetlerden dolayı Helvacı'ya teşekkür ederek "başarı belgesi" takdim etti.

        Soytürk, Helvacı'ya yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulundu.

        -Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'e ziyaret

        Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanı Osman Serez, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

        Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen sportif faaliyetler ve yelken sporuna yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaymakam Tunçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sporun gelişimine katkı sağlayan çalışmaları önemsediklerini belirtti.

        -Saraylı öğrenci kompozisyon yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

        Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Baran İçli, "fetih ruhu" konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

        Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada derece elde eden İçli, ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı.

        Okul yönetimi, elde ettiği başarı dolayısıyla Baran İçli'yi tebrik ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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