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        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

        Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın etkisini cumartesi gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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