Tekirdağ'da Saray İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı

Bu yıl 75 yeni itfaiye personeli alımı yapılacağını aktaran Yüceer, kentsel bölgelerde yangına ortalama ulaşım süresinin 2024'te 4 dakika 55 saniyeden 2026'da 4 dakika 49 saniyeye, kırsal bölgelerde ise 15 dakika 14 saniyeden 11 dakika 11 saniyeye indirildiğini bildirdi.

Açıklamada görüşelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, deprem ve iklim kaynaklı afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pazarcık Mahallesi'nde "11 ilçeye 11 itfaiye istasyonu" hedefi doğrultusunda inşa edilen istasyon, Saray ve çevresinin afetlere karşı müdahale kapasitesini güçlendirecek.

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