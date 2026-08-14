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        Tekirdağ'da Saray İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Saray ilçesinde yapımı tamamlanan modern itfaiye istasyonu törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Saray İtfaiye İstasyonu hizmete açıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Saray ilçesinde yapımı tamamlanan modern itfaiye istasyonu törenle hizmete açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pazarcık Mahallesi'nde "11 ilçeye 11 itfaiye istasyonu" hedefi doğrultusunda inşa edilen istasyon, Saray ve çevresinin afetlere karşı müdahale kapasitesini güçlendirecek.

        Açıklamada görüşelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, deprem ve iklim kaynaklı afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

        Bu yıl 75 yeni itfaiye personeli alımı yapılacağını aktaran Yüceer, kentsel bölgelerde yangına ortalama ulaşım süresinin 2024'te 4 dakika 55 saniyeden 2026'da 4 dakika 49 saniyeye, kırsal bölgelerde ise 15 dakika 14 saniyeden 11 dakika 11 saniyeye indirildiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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