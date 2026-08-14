Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

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