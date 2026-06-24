Tekirdağ'da silahla vurulan kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta A.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın arasında tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya karışan Ç.B. (18), yanındaki tabancayla 3 el ateş etti.



Ayağına kurşun isabet eden A.S, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

