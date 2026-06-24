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        Tekirdağ'da silahla vurulan kadın yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Tekirdağ'da silahla vurulan kadın yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kadın yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta A.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın arasında tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya karışan Ç.B. (18), yanındaki tabancayla 3 el ateş etti.

        Ayağına kurşun isabet eden A.S, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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