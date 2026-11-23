Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarla sürümü yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev alan traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Muratlı ilçesine bağlı kırsal Yavaşça Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir traktör, tarla sürümü yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle traktörde büyük hasar meydana gelirken, çevredeki toprağın da yer yer yandığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Yanan traktörün, eski Yurtbekler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya'ya ait olduğu öğrenildi.