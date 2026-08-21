Tekirdağ'da tekneye eşlik eden yunuslar kamerada
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 21.08.2026 - 10:50 Güncelleme:
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Değirmenaltı Mahallesi'nde tekneyle denize açıldıktan sonra yunusların tekneyi takip ettiğini fark eden bir kişi, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Yunuslar, bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
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