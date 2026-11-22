Özellikle sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi vatandaşlarla doğrudan iletişim gerektiren alanlarda çalışanların da yararlanabileceği eğitim programı, işaret dili konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ön kayıt süreci başlayan birinci kademe düzeyindeki eğitim 120 saat sürecek. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika verilecek.

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