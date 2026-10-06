Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram 718 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 890 uyuşturucu hap, 11 bin 684 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son iki haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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