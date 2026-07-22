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        Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Rafet Coşkun (72), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı. 

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Rafet Coşkun (72), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı. 


        Coşkun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Karacahalil Mezarlığı'na getirildi.


        Gazi Coşkun'un naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


        Vali Recep Soytürk, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.


        Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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