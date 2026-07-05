Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da ilçe müftüleri toplantısı gerçekleştirildi.



İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç başkanlığında Çerkezköy ilçesinde düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen din hizmetleri değerlendirildi.



Yaz Kur'an kurslarının işleyişi, eğitim faaliyetleri, kurslardaki mevcut durum ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.



İlçe müftüleri, yürütülen hizmetlere ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak istişarelerde bulundu.



Toplantının ardından, Hayrabolu İlçe Müftüsü olarak görev yaparken Edirne İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Ramazan Karakaya için veda programı düzenlendi.



İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Tekirdağ'da yürüttüğü hizmetlerden dolayı Karakaya'ya teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.



-Muratlı'da topraksız tarım sera yatırımı incelendi



Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Muratlı ilçesinde kurulum ve inşaat çalışmaları süren topraksız tarım sera işletmesini ziyaret etti.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aksoy, bağlı Hanoğlu Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Aksoy, su ve besin maddelerinin etkin kullanımını sağlayan, verimliliği artıran ve sürdürülebilir üretimi destekleyen topraksız tarım uygulamalarının tarımsal üretimde önemli bir dönüşüme katkı sunduğu belirtti.





Yatırımın tamamlandığında bölge tarımına ve üretime önemli katkı sunmasının beklendiği kaydedildi.



-Süleymanpaşa'da Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı düzenlendi



Süleymanpaşa ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında yapıldı.



Toplantıya ilçe protokolü katıldı.







