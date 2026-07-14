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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topak, mesajında 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını, aynı zamanda milletin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Şehitlerin aziz hatırası ile gazilerin fedakarlıklarının daima yaşatılacağını ifade eden Topak, "Bizlere düşen en önemli görev ise bu emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi her şartta korumak ve gelecek nesillerimize güçlü, huzurlu ve bağımsız bir Türkiye bırakmaktır." ifadesini kullandı.

        Topak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti.




        -Sarıkurt, aşure etkinliğine katıldı

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cem Vakfı Yenice Şubesince düzenlenen aşure ve lokma etkinliğine katıldı.

        Yenice Mahallesi'ndeki Cem Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Sarıkurt, paylaşma ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

        Sarıkurt, birlik ve beraberliği pekiştiren organizasyonda vatandaşlarla buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Cem Vakfı Yenice Şubesi yöneticilerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Sarıkurt, birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunan bu tür etkinliklerin önem taşıdığını ifade etti.

        Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Doğukan Dağ da katıldı.





        - Sarıkurt, doğal gaz patlamasının mağdurlarıyla görüştü

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, geçen hafta meydana gelen doğal gaz patlamasından etkilenen Adalet Apartmanı sakinleriyle bir araya geldi.

        Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda apartman sakinlerinin taleplerini dinleyen Sarıkurt, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Patlamanın ardından belediyenin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Sarıkurt, ekiplerin ilk andan itibaren sahada görev yaptığını söyledi.

        Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sarıkurt, teknik ve sosyal destek çalışmalarının koordinasyon içerisinde devam edeceğini kaydetti.

        Toplantıda apartman sakinlerinin talepleri değerlendirilirken, ihtiyaçlara yönelik planlamalar da ele alındı.




        -Ergene Belediyesi ücretsiz yaz kursları için kayıt almaya başladı

        Ergene Belediyesince düzenlenen ücretsiz yaz kurslarının yeni dönem kayıtları başladı.

        Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı açıklamada, her yıl yoğun ilgi gören kurslarda çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik çeşitli branşlarda eğitim verileceğini belirtti.

        Eğitim, sanat, spor ve meslek edindirmeye yönelik kursların ücretsiz düzenleneceğini ifade eden Topak, yaz tatilinin öğrenme ve yeni beceriler kazanma fırsatı olarak değerlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

        Çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Topak, kadınların meslek edinerek üretime katılmalarını ve aile ekonomisine destek vermelerini önemsediklerini belirtti.

        Topak, tüm Ergene halkını ücretsiz yaz kurslarına katılmaya davet etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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