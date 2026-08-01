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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, ilçede faaliyet gösteren otomotiv bayisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, ilçede faaliyet gösteren otomotiv bayisini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer, ziyarette işletme yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, ilçedeki ticari faaliyetler ve sektörün durumu değerlendirildi.

        - Süleymanpaşa'da haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

        Süleymanpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisinek, pire ve kene gibi haşerelere karşı yürüttüğü mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında başlatılan larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında 4 ayrı ekip, ilçenin farklı noktalarında haftanın her günü görev yapıyor.

        Ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla sivrisinek başta olmak üzere haşerelerin üreme alanlarında ve açık alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

        - Rektör Şahin, TİKA Başkanı Eren'i ziyaret etti

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyarette Rektör Şahin, TİKA Başkanı Eren'e, üniversitenin prestij yayınları arasında yer alan, Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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