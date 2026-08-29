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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Atatürk Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Atatürk Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nallar, mahallede yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

        Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Nallar, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

        Nallar, yürütülen çalışmalarla Atatürk Mahallesi'nin daha modern bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

        - Tekirdağ Şehir Hastanesinin hekim kadrosuna yeni uzman

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin hekim kadrosuna Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Necmiye Öztürk katıldı.

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        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Öztürk hasta kabulüne başladı.

        Açıklamada, yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla hastanenin Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları alanındaki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Hastane yönetimi, Uzm. Dr. Necmiye Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi.

        - Sağlık hizmetlerine katkı sağlayan Vize'ye teşekkür plaketi

        Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) aracılığıyla yaptığı bağış ve katkılarla sağlık hizmetlerine destek sağlayan Ayşe Vize'ye teşekkür plaketi verildi.

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ile Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan tarafından Vize'ye plaketi takdim edildi.

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        Vize'ye sağlık hizmetlerine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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